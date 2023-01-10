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عربي-دولي

بشأن وفيات "كورونا" في الصين.... صور الأقمار الصناعية تكشف الحقيقة

Lebanon 24
10-01-2023 | 12:30
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين أعلى بكثير من حصيلة الحكومة الرسمية، مما يقوض ادعاء بكين بأن تفشي المرض لا يزال تحت السيطرة.

وحللت الصحيفة الأميركية صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحارق الجثث التي تشهد اكتظاظا ملحوظا.
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وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" زيادة طفيفة في نشاط دور الجنائز عبر ست مدن مختلفة، من بكين في الشمال إلى نانجينغ في الشرق، وصولا لتشنغدو وكونمينغ في الجنوب الغربي.

وتتوافق الصور مع المقابلات التي أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" مع سكان صينيين في حالة حداد وعاملين في دور الجنازات. (الحرة)
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