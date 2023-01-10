قتلى وجرحى في هبوط عنيف لطائرة ركاب

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تسبب هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2"، بمقاطعة أرخانغلسك في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، بحسب وزارة الصحة الروسية.ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الصحة يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)