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عربي-دولي

مسؤول اسرائيلي يكشف... هذه الجهّة أقنعت أميركا باغتيال سليماني!

Lebanon 24
10-01-2023 | 13:30
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كشف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، تمير هايمان، أن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني كان يشكل "تهديدا مباشرا" على الجنود الأميركيين.

وقال هايمان في حديث لموقع jewish news، إن "إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأنشطة سليماني الخبيثة ضد الأميركيين، بينما الولايات المتحدة كانت تركز بشكل أساسي على محاربة الإرهاب، وليس إيران".
 
وأضاف: "نحن قدمنا المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المشتركة، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، اقتنعوا بأن سليماني كان يمثل تهديدا مباشرا لأرواح الأميركيين وموقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
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