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عربي-دولي

كتاب الأمير هاري... ماذا يكشف؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 10:06
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بعد أيام من المقابلات التلفزيونية والتسريبات، طُرحت مذكرات الأمير هاري في كتاب بعنوان "سبير"، أو الاحتياطي، رسميا للبيع الثلاثاء، وتوجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسخة من المذكرات التذي تكشف تفاصيل دقيقة عن العائلة المالكة البريطانية.
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وجذب الكتاب الانتباه في جميع أنحاء العالم إذ أنه يكشف الصراعات الشخصية للأمير فضلا عن الاتهامات التي وجهها لأفراد آخرين في العائلة المالكة، بمن فيهم والده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.
ويُعد الكتاب، الذي تنشره شركة بينغوين راندام هاوس للنشر، آخر ما كشف عنه الأمير هاري وزوجته ميغان منذ تنحيهما عن مهامهما الملكية في عام 2020 وانتقالهما إلى كاليفورنيا لبدء حياة جديدة.
ويتحدث هاري في مذكراته عن حزنه ونشأته بعد وفاة والدته الأميرة ديانا عندما كان في الثانية عشرة من عمره وتعاطيه الكوكايين وغيره من المخدرات للتغلب على فقدانها.
ويكشف هاري أيضا النقاب عن قتله 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته كجندي في أفغانستان ويكشف حتى عن المرة الأولى التي مارس فيها الجنس.
كما يتحدث عن خلافه مع أخيه وليام وكيف أن شقيقه طرحه أرضا أثناء خلاف محتدم بينهما، وتوسلاتهما لوالدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا في 2005 التي أصبحت الآن زوجة الملك. (سكاي نيوز)
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