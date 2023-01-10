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وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة خاركوف

Lebanon 24
10-01-2023 | 14:30
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، ولأول مرة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

وظلت الزيارة سرية حتى اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية، ونقلت الدائرة الصحفية للخارجية الألمانية عن بيربوك قولها: "بناء على دعوة من زميلي وصديقي الأوكراني دميتري كوليبا، أعتزم اليوم هنا في خاركوف الحصول على فكرة عن الوضع، وقبل كل شيء، الاستماع إلى السكان".
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وقالت الوزيرة التي رافقها في الرحلة كوليبا والسفير الأوكراني لدى برلين أوليكسي ميكيف: "في جميع أنحاء أوكرانيا، من خاركوف وخيرسون إلى كييف، يعرف الناس أنه يمكنهم الاعتماد على تضامننا ودعمنا.. وهذا يشمل المساعدة الشتوية التي قدمناها، مثل المولدات والوقود والبطانيات التي تنقذ الآن العديد من الأرواح.. وهذا يشمل أيضا شحنات جديدة من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا". (روسيا اليوم) 
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