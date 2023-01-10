القوات الأوكرانية تستعد للتدريب على أنظمة "باتريوت"

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أعلن مسؤولون أميركيون، أن تدريب القوات الأوكرانية في الولايات المتحدة، على استخدام أنظمة صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.ووفقا لما نقلته وكالة CNN، عن مسؤولين أميركيين: "الأوكرانيون يستعدون لبدء التدريب في الولايات المتحدة على أنظمة باتريوت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".وسيتم التدريب في قاعدة "فورت سيل" التابعة للجيش الأميركي في ولاية أوكلاهوما، حيث يوجد واحد من أربعة مراكز تدريب رئيسية ومدرسة مدفعية ميدانية.وخلال زيارة الرئيس الأوكراني الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قدم الرئيس الأميركي جو بايدن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، ضمن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا.واستبعد البنتاغون، إمكانية إرسال مختصون أميركيون إلى أوكرانيا، ووعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة. (روسيا اليوم)