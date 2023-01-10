Advertisement

عربي-دولي

مستوى قياسي.. ضبط أطنان من الكوكايين بهذا البلد في 2022

Lebanon 24
10-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1027547-638089784020864922.png
Doc-P-1027547-638089784020864922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الجمارك البلجيكية، الثلاثاء، أن السلطات المحلية ضبطت ما يقرب من 110 أطنان من الكوكايين في عام 2022 في ميناء أنتويرب، البوابة الأولى إلى أوروبا لهذا المخدر المهرب من أميركا اللاتينية، في مستوى قياسي جديد.
Advertisement

وهذه أول مرة يتم فيها تجاوز عتبة 100 طن، وقد بلغت المضبوطات في العام الماضي 109,9 أطنان مقارنة بـ 89,5 طناً في 2021.
 
وفي ميناء روتردام الهولندي، وهو مدخل رئيسي آخر لتهريب المخدرات إلى القارة الأوروبية، تراجعت كميات الكوكايين المضبوطة إلى 52,5 طناً في عام 2022، مقارنة بنحو 70 طناً في عام 2021. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-01-10
16:30 | 2023-01-10
16:00 | 2023-01-10
15:37 | 2023-01-10
15:01 | 2023-01-10
15:00 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website