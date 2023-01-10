مستوى قياسي.. ضبط أطنان من الكوكايين بهذا البلد في 2022

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وهذه أول مرة يتم فيها تجاوز عتبة 100 طن، وقد بلغت المضبوطات في العام الماضي 109,9 أطنان مقارنة بـ 89,5 طناً في 2021. أعلنت الجمارك البلجيكية، الثلاثاء، أن السلطات المحلية ضبطت ما يقرب من 110 أطنان من الكوكايين في عام 2022 في ميناء أنتويرب، البوابة الأولى إلى أوروبا لهذا المخدر المهرب من أميركا اللاتينية، في مستوى قياسي جديد.وهذه أول مرة يتم فيها تجاوز عتبة 100 طن، وقد بلغت المضبوطات في العام الماضي 109,9 أطنان مقارنة بـ 89,5 طناً في 2021.

وفي ميناء روتردام الهولندي، وهو مدخل رئيسي آخر لتهريب المخدرات إلى القارة الأوروبية، تراجعت كميات الكوكايين المضبوطة إلى 52,5 طناً في عام 2022، مقارنة بنحو 70 طناً في عام 2021. (سكاي نيوز عربية)