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بايدن يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن "الفنتانيل" المخدرة

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:30
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قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من عدد الوفيات الناجمة عن مادة "الفنتانيل" المخدرة، عندما أثار القضية مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال بايدن إن الفنتانيل قتل 100 ألف أميركي، بينما ربطت البيانات الرسمية هذه المادة بوفاة 196 ألف شخص في الولايات المتحدة بين 2018-2021، وسط خشية من أن يكون عدد الوفيات في 2022 أسوأ بكثير، مما قد يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات إلى ما يقرب من 300 ألف.
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وقال بايدن خلال اجتماع مع لوبيز أوبرادور في القصر الوطني بالمكسيك: "اليوم سنناقش كيف يمكننا تعميق علاقتنا، ليس فقط مع المكسيك ولكن مع نصف الكرة الغربي. وهذا يشمل أمننا المشترك، بما في ذلك عملنا المشترك للتصدي لوباء الفنتانيل، الذي أودى بحياة 100 ألف أمريكي حتى الآن". (روسيا اليوم)
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