تقريرٌ يكشف.. هكذا تسعى الصين لترتيب علاقتها مع الغرب

أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى أنّ "الصين تسعى لإعادة ترتيب علاقتها مع الغرب والتي تضررت بشكل بالغ بفعل دعمها لشريكتها روسيا في الحرب التي تخوضها ضدّ أوكرانيا، وذلك في مسعى لفك عزلتها الدولية واعادة ترتيب اقتصادها بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي".

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وأشارت الصحيفة الى أنّ "الكلفة الاقتصادية لخروج الصين من استراتيجية صفر- كوفيد آخذة في الارتفاع، اذ تعاني المستشفيات في أنحاء مختلفة من البلاد من الاكتظاظ كما أنّ التزاحم على الادوية والمضادات الحيوية لمكافحة الفيروس قد تؤدي الى نقص في الأدوية في أنحاء آسيا".



وتشير التقديرات غير الرسمية الى أن "عدد الوفيات نتيجة لسياسة الصين الجديدة للانفتاح والخروج من صفر- كوفيد قد تصل الى مليون شخص، وهو ما لن يلحق الضرر فقط بصورة الزعيم الصيني الأقوى شي جين بينغ ولكنها ستضع أجهزة الدعاية في الصين في موقع صعب للدفاع عن سياستها حول كوفيد بعد عامين استغلت خلالها أعداد ضحايا الفيروس الضخمة في الغرب كدليل على تفوق استراتيجيتها للتعامل مع الفيروس".



وأوضحت الصحيفة أنّ "هذا التبدل في استراتيجية الصين الاقتصادية والديبلوماسية، والتي لم يتأكد نجاحها بعد، أتت بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة ضاغطة، ووصلت الى مستويات حرجة".



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صينيين اعتقادهم أنّ "الصين باتت تدرك الآن احتمال فشل روسيا في الانتصار على أوكرانيا وخروجها من الصراع كقوة ثانوية بقدرات متضائلة جداً اقتصادياً ودبلوماسياً على المسرح العالمي"، لافتة الى أنّ "خمسة مسؤولين صينيين تحدثت اليهم الصحيفة في أوقات مختلفة في الأشهر الماضية أشاروا الى أنّ روسيا لم تبلغ الصين نيتها شنّ غزو كامل لأوكرانيا قبل ان يأمر بوتين بالهجوم".



وقال مسؤول صيني لـ"فاينانشال تايمز" إنّ قرار "غزو أوكرانيا اتخدته مجموعة صغيرة جداً في روسيا"، وأضاف: "الصين لا يجب أن تلحق بروسيا".



كذلك، أوضح مسؤولون صينيون للصحيفة أن جانباً آخر من استراتيجية بكين الجديدة يتمثل ليس فقط في تقديم نفسها كصانع سلام محتمل بل أيضا كطرف راغب في المشاركة في جهود إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب. كذلك، أوضح مسؤولون صينيون للصحيفة أن جانباً آخر من استراتيجية بكين الجديدة يتمثل ليس فقط في تقديم نفسها كصانع سلام محتمل بل أيضا كطرف راغب في المشاركة في جهود إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.



ويرى مسؤولون ومحللون أوروبيون "أن الأمل في أن تساعد الصين في كبح جماح موسكو من استخدام الأسلحة النووية يعد حافزاً قوياً في العواصم الأوروبية".