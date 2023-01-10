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عربي-دولي

بعد طرد سفيرها.. فرنسا تنفي تدخلها في شؤون بوركينا فاسو

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:59
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نفت نائبة وزير الخارجية الفرنسي، كريسولا زاكاروبولو، أثناء زيارتها اليوم الثلاثاء إلى بوركينا فاسو التي يمزقها الصراع من الجماعات المسلحة، الاتهامات القائلة إن باريس تسعى للتدخل في مستعمرتها السابقة المضطربة.
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وفي حديثها بعد محادثات مع زعيم المجلس العسكري إبراهيم تراوري، قالت كريسولا زاكاروبولو: "فرنسا لا تفرض شيئا على بوركينا فاسو. لم آت إلى هنا للتأثير على أي خيار أو قرار، ولا أحد يستطيع أن يملي على بوركينا فاسو".
وذكرت: "تماشيا مع هذه الرسالة، تظل فرنسا ملتزمة في كل المجالات - الإنسانية والأمنية والتنمية - بما يتماشى مع النطاق والهيكل المطلوبين من قبل حكومة بوركينا فاسو". وأصرت على أن المساعدة الفرنسية تقوم على "الاستماع والاحترام والتواضع". (سبوتنيك) 
 
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