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عربي-دولي

عبر بـ"نتيرات الأمونيوم".. نائبة رئيس إحدى الدول تتعرّض لمحاولة اغتيال!

Lebanon 24
10-01-2023 | 15:37
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أعلنت نائبة رئيس كولومبيا فرانسيا ماركيز، أول امرأة من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب، الثلاثاء أن حراسها أحبطوا محاولة اغتيال استهدفتها.

وقالت: "تم تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة عائلتي في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، جنوب غرب".
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وأضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها: "هذه محاولة جديدة لقتلي".

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من "مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم ومسامير" مع صاعق تفجير.

وتلقى حراسها تحذيرات من وجود "أشخاص مشبوهين" و"عناصر غريبة" على الطريق المؤدية إلى القرية.

وفرانسيا ماركيز هي شخصية رمزية في أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا برئاسة غوستافو بيترو الذي أطلق مبادرة طموحة لتحقيق السلام التام مع مزيج من الجماعات المسلحة التي تنازع على وجه الخصوص الاتجار بالكوكايين في أكبر دولة منتجة لهذه المادة المخدرة في العالم. 
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