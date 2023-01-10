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عربي-دولي

المؤسسات في البرازيل تدعم لولا

Lebanon 24
10-01-2023 | 18:30
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لقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعما كبيرا من السلطات السياسية والقضائية في بلاده، غداة اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو ثلاثة مقار للسلطة في برازيليا ترتدي أهمية رمزية، في حين تسود حالة من التوتر بانتظار تحرك آخر لأنصار الرئيس السابق، خصوصا إذا نفذ سائقو الشاحنات المؤيدون له تهديداتهم بإغلاق الطرق وتطويق مصافي النفط، ما قد يؤدي إلى قطع إمدادات الوقود عن المدن البرازيلية.
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ومساء أمس الأول، أعلن الرئيس اليساري، خلال مغادرته قصر بلانالتو، مقر الحكم المتضرر في العاصمة برازيليا محاطا بقضاة المحكمة العليا وأعضاء الكونغرس وحكام الولايات، "لن ندع الديموقراطية تفلت من أيدينا".
واجتمع لولا مع رؤساء مجلس الشيوخ والنواب والمحكمة العليا في قصر بلانالتو، ووقعوا بيانا مشتركا زودا عن الديموقراطية، جاء فيه أن سلطات الجمهورية الضامنة للديموقراطية ودستور 1988 ترفض أعمال الإرهاب والتخريب الإجرامية والانقلابية التي وقعت في برازيليا، وأضاف: "المجتمع يحتاج للهدوء (...) والسلام (...) والديموقراطية".
ولاقت الإدانة أصداء في شوارع ساو باولو، خصوصا في شارع باوليستا الشهير، حيث تجمع في وقت متأخر من الليل آلاف الأشخاص للدفاع عن الديمقراطية والمطالبة بسجن الانقلابيين.

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