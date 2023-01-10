روسيا تتهم الغرب بالسعي إلى محوها من الخريطة

اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة روسية، الغرب بالسعي إلى محو روسيا من الخريطة، مضيفا أن "الاكتفاء الذاتي لروسيا يزعج الغرب الذي يسعى إلى تقسيمها".

وقال باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، إن "الأحداث بأوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف. هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس".

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ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "تورط حلف الناتو في الوضع بأوكرانيا أصبح باديا للعيان وإن الولايات المتحدة والحلف الغربي أصبحا طرفا غير مباشر بالنزاع هناك".



