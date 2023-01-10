Advertisement

عربي-دولي

"سوليدار" الأوكرانية تحت سيطرة فاغنر الروسية.. والقتال مستمر!

Lebanon 24
10-01-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1027632-638090154703154335.jpg
Doc-P-1027632-638090154703154335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وكالات أنباء روسية أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قال أمس الثلاثاء إن قواته سيطرت على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا لكن القتال مستمر.

 

وقالت أوكرانيا في وقت سابق الثلاثاء إن قواتها ما زالت صامدة رغم الهجوم الروسي

 

وقال يفجيني بريجوزين رئيس فاغنر في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "سيطرت وحدات فاجنر على كامل أراضي سوليدار... لا يزال القتال يدور في وسط المدينة". 

 

وأضاف أن "عدد الأسرى سيعلن غدا" ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قال أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو الآن تقاتل حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وإن الغرب يحاول محو روسيا من الخريطة السياسية للعالم.

 

ويرى دبلوماسيون في نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي أحد أكثر المؤثرين في بوتين تشددا. وتعهد بوتين بتحقيق النصر في أوكرانيا رغم سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة

 

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) "الأحداث في أوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف، هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي و(بين روسيا) والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس".

 

 وأضاف "خطط الغربيين هي مواصلة تمزيق روسيا ومحوها في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم". (سكاي نيوز)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-01-11
10:30 | 2023-01-11
10:00 | 2023-01-11
09:30 | 2023-01-11
09:00 | 2023-01-11
08:30 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website