سفير روسيا: تدريب أميركا للأوكرانيين على "باتريوت" يؤكد انخراطها في الحرب

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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن تدريب الولايات المتحدة لطواقم عسكرية أوكرانية على أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية يؤكد انخراط واشنطن بحكم الأمر الواقع في النزاع في أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه وكالات روسية.وأضاف السفير الروسي أن هدف الإدارة الأميركية هو إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا في ميدان المعركة بأياد أوكرانية.