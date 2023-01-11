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عربي-دولي

زيلينسكي: نحتاج لمزيد من الدعم الغربي لأن روسيا تحشد لتصعيد جديد

Lebanon 24
11-01-2023 | 01:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد.

كما أضاف في خطاب بالفيديو "العالم لديه كل ما هو ضروري لوقف الهجوم الروسي".
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تأتي هذه التصريحات بعد إعلان القوات الموالية لموسكو في دونتيسك، أن القوات الروسية سيطرت على وسط بلدة سوليدار شرق أوكرانيا، ودفعت القوات الأوكرانية إلى المناطق الخلفية غرب البلدة.
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