إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس بكولومبيا

أعلنت نائبة رئيس كولومبيا فرانسيا ماركيز، أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، أن حراسها أحبطوا محاولة اغتيال استهدفتها.



وكتبت على تويتر "تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)" في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، جنوب غرب، التي كانت تنوي زيارتها.

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كما أضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها، "هذه محاولة جديدة لقتلي".



وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من "مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم ومسامير" مع صاعق تفجير.