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وفاة قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان عن 82 عاما

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:30
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أعلن في أثينا، الثلاثاء، عن وفاة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني الذي حكم البلاد قبل إلغاء النظام الملكي عام 1974، وفق ما أعلنت محطة "إرت" التلفزيونية اليونانية العامة.

وأفادت المحطة أنّ الملك السابق، البالغ من العمر 82 عاما وهو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعرّاب الأمير وليام "توفي بسبب سكتة دماغية"، وفقا لفرانس برس.
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وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّه نقل إلى المستشفى في العاصمة أثينا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.
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