واشنطن: خسائر كبيرة جراء الطقس المتطرف عام 2022

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أظهرت الأرقام الحكومية الأميركية أن الكوارث الطبيعية وخسائر الطقس المتطرف كلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 165 مليار دولار وتسببت بمقتل حوالي 474 شخصا العام الماضي.فقد ذكر تقرير حكومي أميركي، أن الأعاصير الكبيرة وحرائق الغابات والجفاف والعاصفة الشتوية الشديدة الأخيرة في الولايات المتحدة في العام 2022 تسببت بخسائر تزيد على 165 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن إجمالي عام 2021 والثالث الأكثر تكلفة منذ بدء سجلات الخسائر الكبرى في عام 1980.وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، "نوا" Noaa، إن البلاد شهدت 18 كارثة منفصلة للطقس والمناخ بلغت قيمتها مليار دولار في عام 2022، وكان إعصار إيان هو الأكثر تكلفة بنحو 123 مليار دولار.وقال آدم سميث، عالم المناخ التطبيقي في "نوا"، التي أصدرت البيانات، إن العام الماضي كان "جزءا من اتجاه سنوات الكوارث شديدة النشاط في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.ومنذ عام 2016، كان هناك 122 حدثا مناخيا منفصلا بقيمة مليار دولار تسببت في مقتل أكثر من 5000 شخص وتسببت في أضرار بأكثر من تريليون دولار.