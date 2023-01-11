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عربي-دولي

الإرياني: إيران تصعد عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين

Lebanon 24
11-01-2023 | 04:30
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن إعلان البحرية الأميركية اعتراض سفينة إيرانية تحمل أسلحة للحوثيين يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للجماعة في "انتهاك سافر" للقوانين الدولية، مشيرا إلى أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين.
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وأضاف الوزير في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن تصعيد إيران عمليات "تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة" للحوثيين منذ انتهاء الهدنة الأممية يؤكد دورها في "تقويض" جهود التهدئة.
كما أشار الإرياني إلى أن ذلك يؤكد استخدام إيران لجماعة الحوثي كأداة "لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية".
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