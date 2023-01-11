المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" بعد عملية مشتركة مع إسبانيا

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أعلنت السلطات الأمنية المغربية، تفكيك "خلية إرهابية" موالية لتنظيم "داعش"، وذلك خلال عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية، بحسب بيان صحافي.وأضاف البيان أن "الخلية تتكون من 3 عناصر ينشطون في كلّ من إسبانيا والمغرب".وأشارت السلطات المغربية إلى أن "عناصر مراقبة التراب الوطني أوقفت عنصراً متطرفاً في إقليم اشتوكة آيت باها" بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين "ينشطان في إطار نفس الخلية" في مدينة ألميريا.