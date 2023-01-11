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خاص
بايدن فشل في تنفيذ تهديداته بمحاسبة السعودية.. فماذا فعل؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
11-01-2023
|
05:35
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فشلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تنفيذ أي من تهديداتها المتمثلة بمحاسبة المملكة العربية السعودية، ووفقًا لتقرير جديد، ليس لديهم أي نية لفرض أي تكاليف على حكومتهم.
وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الأسبوع الماضي أن الإدارة تخلت عن تهديداتها ضد المملكة التي أطلقتها ردًا على دور الرياض في دفع خفض إنتاج النفط في أوبك + في تشرين الأول. وهدأ غضب البيت الأبيض بشأن الخفض بالفعل بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية، ومنذ ذلك الحين كانت الإدارة سريعة للغاية في تلبية الطلبات السعودية. وذهبت الإدارة إلى حد الضغط ضد قرار جديد يتعلق بسلطات الحرب في اليمن، والذي كان من الممكن أن يفرض إنهاء الدعم الاستخباراتي الأميركي المتبقي لحملة الحكومة السعودية. وكما يشير تقرير الصحيفة، كانت الإدارة تعمل مع المسؤولين السعوديين لإفشال الإجراء".
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وتابع الموقع، "في ظل حكم بايدن، لا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها للضغط على المملكة العربية السعودية لتغيير سلوكها فحسب، بل تمارس أيضًا ضغوطًا على أعضاء الكونغرس لإرضاء السعوديين. وبعيدًا عن "إعادة ضبط" العلاقة مع المملكة العربية السعودية، تستسلم الولايات المتحدة بشكل موثوق للضغط السعودي ولا تفعل شيئًا للرد، حتى عندما تتصرف حكومتها بشكل مباشر ضد المصالح الأميركية. وتناقض خفض الإنتاج بشكل مباشر مع اتفاق سري أبرمته الولايات المتحدة والسعودية في وقت سابق من العام، والذي أتى بالمنفعة لروسيا، وجاء قبل الانتخابات النصفية مباشرة، لذلك بدا أنه مصمم لإثارة غضب الإدارة وحلفائها. على الرغم من كل ذلك، انتهى الأمر بالإدارة إلى اتخاذ الطريق الأقل مقاومة وسمحت للسعودية بالقيام بما يحلو لها".
واضاف الموقع، "إن زيادة التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية هو بالضبط الشيء الخطأ الذي يمكن أن ترتكبه الولايات المتحدة، سواء كان هدف هذا التعاون في اليمن أو إيران. يجب أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لتقليل وإنهاء المساعدة العسكرية التي تقدمها للسعوديين، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. هذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنه ضروري أيضًا لتصحيح الإفراط في استثمار الولايات المتحدة للموارد في الشرق الأوسط. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تشرع في "المشاريع العسكرية والاستخباراتية الجديدة" التي يذكرها التقرير، بل ينبغي بدلاً من ذلك تقليص مشاركتها العسكرية في المنطقة. إذاً، يمكن للحكومة السعودية أن تطمئن إلى أنه ليس لديها ما تخشاه من الكونغرس أو إدارة بايدن".
وبحسب الموقع، "أصبحت العلاقة تقريبًا علاقة أحادية الاتجاه والتي يتوقع فيها العميل ويطلب الحماية والأسلحة والدعم، وتوفر الولايات المتحدة كل ذلك تلقائيًا دون تلقي أي شيء في المقابل. إن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية هي بالفعل صفقة، ولكن في هذه الصفقة، تُترك الولايات المتحدة دائمًا خاوية الوفاض ومثقلة بالتزامات إضافية. عادة ما تسمى المعاملة التي يستفيد منها طرف واحد فقط بالاحتيال، وهذه هي الطريقة التي يجب أن ينظر بها إلى العلاقة مع الرياض. لم يتوقع أحد من بايدن أن يجعل المملكة العربية السعودية دولة "منبوذة"، لكن تصميمه على التعامل مع العلاقات الأميركية السعودية كعمل كالمعتاد كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها خلال العامين الماضيين".
وختم الموقع، "سوف تندم إدارة بايدن على تفضيلها "العودة إلى الأساسيات" في الشرق الأوسط حيث تستمر الحكومة السعودية في الاستفادة من موقفها الادارة المفرط في التساهل".
خاص
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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