الرئيس الفلبيني يتجاهل محاولات زيلينسكي للتواصل

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صرح القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى الفلبين، دينيس ميخايليوك، أن محاولات الاتصال بالرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، لترتيب محادثة هاتفية بينه والرئيس الأوكراني باءت بالفشل.ونقلت صحيفة Inquirer عن ميخايليوك قوله: "طلبنا محادثة هاتفية بين الرئيس زيلينسكي والرئيس ماركوس، إلا أننا لم نتلق ردا بعد من مكتب الرئيس"، وأضاف الدبلوماسي أنه منذ يونيو 2022 يحاول الاتصال بماركوس من خلال وزارة الخارجية الفلبينية مرتين في الشهر، وعندما سئل عن سبب عدم استجابة الحكومة الفلبينية في رأيه، قال إن ذلك يعود إلى انشغال ماركوس بالشؤون الداخلية للبلاد.يذكر أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد قال خلال حملته الانتخابية إن الفلبين "لا تحتاج إلى التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا". (روسيا اليوم)