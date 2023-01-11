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إقتصاد

هذه أقوى جوازات السفر في عام 2023

Lebanon 24
11-01-2023 | 06:45
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تبدأ اليابان عام 2023 بأقوى جواز سفر في العالم، إذ يسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة عالمية، وفقًا لمؤشر Henley Passport الأحدث، الذي يتصدره البلد الآسيوي للعام الخامس على التوالي.

على الرغم من ذلك، لا يعد جواز السفر الياباني مستخدما على نطاق واسع، حتى مع انتعاش السفر من قيود كوفيد. إذ تم تداول 24 مليون جواز سفر ياباني فقط في نهاية عام 2021، وفقًا لما أوردته "بلومبرغ" نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة من وزارة الخارجية اليابانية.
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واحتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بالمركز الثاني، تلتهما ألمانيا وإسبانيا، ثم مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى.

وكان جواز السفر الأميركي من بين أفضل 22 جوازا، مع وصول حامليه بدون تأشيرة إلى 186 وجهة، ما يضاهي سويسرا ونيوزيلندا والنرويج.

ويسمح جواز السفر الصيني بالوصول إلى 80 وجهة، مثل بوليفيا. أما الجواز الروسي فيعد أفضل، حيث يوفر دخولًا خاليًا من المتاعب إلى 118 وجهة، بينما ظلت أفغانستان الأضعف، مع إمكانية وصول حاملي جوازها إلى 27 وجهة فقط. (العربية) 

المصدر: العربية

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