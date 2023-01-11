موسكو: بوتين منفتح على الحوار مع أوكرانيا

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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع الغرب.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "الوضع مع الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا يشير إلى إمكانية إجراء محادثات.. نفضل تحقيق أهدافنا عبر عملية سياسية ودبلوماسية".وأضاف أنه لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، إذ إن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، والغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة.كما أضاف: "كانت روسيا مستعدة دائما لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا ما زلنا مستعدين لذلك. وبالطبع، فإن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل لدينا"."لا مرونة"وأوضح "ولكن في بيئة حيث تحظر قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا أو إجراء نوع من الحوار معنا، وأيضا نظرا للمعطيات التي من الواضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بإبداء أي مرونة في هذا الخصوص.. لذلك يمكن القول أنه لا يوجد حاليا احتمالات لعقد مفاوضات". (العربية)