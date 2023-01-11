ما هو النظام الذي عطّل كل الرحلات بالولايات المتحدة؟

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها بسبب عطل فني.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل العديد من الرحلات داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

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وكانت الأرقام في البداية تشير إلى تعطل 700 رحلة، ثم ارتفع الرقم إلى ألف وخلال أقل من ساعة وصل الرقم إلى أكثر من 2500، وغالبية هذه الرحلات تأجلت فيما ألغيت 141 رحلة، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي إن الأمر ناتج عن خلل فني أصاب نظام (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ويطلق على النظام اسم ( NOTAM) اختصارا من (Notice to Air Missions) ، ويمكن ترجمته بـ"تنبيه مهمات الطيران".





وأوضح موقع إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي على الإنترنت تفاصيل هذا النظام، فقال إنه "يحتوي على معلومات أساسية للأفراد المعنيين برحلات الطيران، إذ يظهر الأوضاع غير الطبيعية في مكونات المجال الجوي الأميركي، وكذلك الأوضاع الطبيعية".



ويحتوي النظام بالتحديد على: تحديث مباشر للأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية للمجال الجوي الأميركي، ويحتوي على معلومات عن أي تغييرات على المنشآت والخدمات والإجراءات والخطر في المجال الجوي.

ويستعمل النظام لغة خاصة تجعل الاتصال أكثر فعالية. ولدى إدارة الطيران الأميركي نسختان من هذا النظام، واحد مخصص للطيارين والثاني مخصص للمطارات، وتعملان معا على تحديد المشكلات الشائعة وأفضل الممارسات في هذا المضمار.