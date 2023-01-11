Advertisement

عربي-دولي

ما هو النظام الذي عطّل كل الرحلات بالولايات المتحدة؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1027799-638090486043590117.jpg
Doc-P-1027799-638090486043590117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها بسبب عطل فني.
 
 
ونتيجة الخلل، تم تأجيل العديد من الرحلات داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.
Advertisement
 
 
وكانت الأرقام في البداية تشير إلى تعطل 700 رحلة، ثم ارتفع الرقم إلى ألف وخلال أقل من ساعة وصل الرقم إلى أكثر من 2500، وغالبية هذه الرحلات تأجلت فيما ألغيت 141 رحلة، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام.
 
 
وقالت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي إن الأمر ناتج عن خلل فني أصاب نظام (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.
 
 
ويطلق على النظام اسم ( NOTAM) اختصارا من (Notice to Air Missions) ، ويمكن ترجمته بـ"تنبيه مهمات الطيران".


وأوضح موقع إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي على الإنترنت تفاصيل هذا النظام، فقال إنه "يحتوي على معلومات أساسية للأفراد المعنيين برحلات الطيران، إذ يظهر الأوضاع غير الطبيعية في مكونات المجال الجوي الأميركي، وكذلك الأوضاع الطبيعية".

ويحتوي النظام بالتحديد على: تحديث مباشر للأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية للمجال الجوي الأميركي، ويحتوي على معلومات عن أي تغييرات على المنشآت والخدمات والإجراءات والخطر في المجال الجوي.
ويستعمل النظام لغة خاصة تجعل الاتصال أكثر فعالية. ولدى إدارة الطيران الأميركي نسختان من هذا النظام، واحد مخصص للطيارين والثاني مخصص للمطارات، وتعملان معا على تحديد المشكلات الشائعة وأفضل الممارسات في هذا المضمار.
وعلى سبيل المثال، على الطيار التحقق من مسافة 25 ميلا بحريا على جانبي مسار الرحلة كلها، لضمان العرض الكامل لكل الطائرات المحلقة في هذا المجال.

وهذا يعني أنه بغياب هذا النظام أو تعطله، لن يكون بمقدور الطيار رصد الأخطار التي قد تكون محيطة به. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-01-11
10:00 | 2023-01-11
09:30 | 2023-01-11
08:30 | 2023-01-11
08:00 | 2023-01-11
07:45 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website