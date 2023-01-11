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عربي-دولي
سيدة أميركا الأولى تدخل المستشفى لإجراء عملية.. هل اُصيبت بالسرطان؟
Lebanon 24
11-01-2023
|
09:30
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سافرت سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، الأربعاء، إلى مستشفى عسكري لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة آفة جلدية. وطارت برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن على متن مروحية "مارين وان"، إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني في ضواحي واشنطن.
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وأكد البيت الأبيض أنها خضعت "لعملية جراحية مقررة في العيادة الخارجية، تعرف باسم جراحة موس".
ويتم إجراء العملية بتخدير موضعي وتعتبر فعالة للغاية، إذا تم إجراؤها في وقت مبكر بما فيه الكفاية، للقضاء على تكوينات سرطان الجلد. وأعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور سابقا أنه "خلال الفحص الروتيني لسرطان الجلد، تم العثور على آفة صغيرة فوق عين السيدة الأولى اليمنى".
وقال: "بوفرة من الحذر، أوصى الأطباء بإزالته".
وجيل بايدن، 71 عاما، هي أكبر سيدة أولى سنا في تاريخ الولايات المتحدة، بينما زوجها البالغ من العمر 80 عاما هو أيضا أكبر رئيس في التاريخ. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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