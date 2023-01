تحت عنوان: أفضل الوظائف في عام 2023.. نحو 20 منها "مطلوبة بشدة"!، جاء في موقع "العربية":

حصل مطور البرمجيات على المركز الأول في قائمة US News & World Report لأفضل الوظائف في عام 2023، ارتفاعاً من المركز الخامس في العام الماضي - على الرغم من عمليات تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا بلاتفورمز"، و"سيلز فورس"، و"أمازون".يأتي ذلك، بعدما أجرت "US News"، تحليل لبيانات مكتب إحصاءات العمل لتصنيف الوظائف من خلال طلب التوظيف والنمو ومتوسط الراتب ومعدل التوظيف وآفاق العمل المستقبلية ومستوى الإجهاد والتوازن بين العمل والحياة.ووفقاً لاستطلاع حديث لـ "ZipRecruiter"، يحتل الأمن الوظيفي المرتبة الأولى في أذهاننا في عام 2023. إذ إنه مع تزايد مخاوف الركود وتزايد خطر تسريح المزيد من العمال، فقد فقدت شركات التكنولوجيا الكبرى بريقها بالنسبة لبعض الذين يتطلعون إلى قطاعات أكثر استقراراً.وانتقل أكثر من ربع العاملين في مجال التكنولوجيا المسرحين إلى صناعة مختلفة. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء في مجال التكنولوجيا، فإن المنافسة محتدمة حيث يتنافس المرشحون على مجموعة متقلصة من المناصب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".وعلى الرغم من أن التوقعات قد تكون قاتمة إلى حد ما بالنسبة لمطوري البرمجيات في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الفرص لا تزال وفيرة خارج منطقة خليج سان فرانسيسكو، حتى وإن كانت غير قادرة على مضاهاة رواتب وادي السيليكون، فقد عانت الشركات في الصناعات التقليدية: من التمويل إلى البيع بالتجزئة لفترة طويلة من نقص مهندسي البرمجيات وهي الآن حريصة على اكتساب أفضل المواهب.وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أقصى درجات الأمان الوظيفي، حددت "US News" فائزاً واضحاً: وفقاً للتقرير، إذ إن 13 من أفضل 20 مهنة تتمتع بأعلى مستوى من الأمان الوظيفي هي في مجال الرعاية الصحية، وتضم وظائف مثل الممرضات ومدير الخدمات الطبية والصحية.وظائف تتمتع بأكبر قدر من الأمان الوظيفي في عام 2023. (العربية)