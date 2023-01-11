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عربي-دولي

رصد المتحور الجديد من كورونا في دولة عربية!

Lebanon 24
11-01-2023 | 10:30
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي ذكرت تقارير، أنه تفشى في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعتبرت الصحة الكويتية في بيان لها، أن ظهور المتحور (XBB.1.5) المنتمي إلى سلالة المتحور "أوميكرون" في الكويت "يُعد أمرا متوقعا، ولا يدعو إلى القلق، كاشفة أن "مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا".
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وجددت الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، "لا سيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي".

وقالت: "أظهرت الفحوص الجينية في الوزارة رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا".

والمتحور الجديد متفرع في الأصل عن متحور "أوميكرون" الذي بدأ في التفشي أواخر عام 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا، فلدى المتحور (XBB.1.5) طفرات تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقيه ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابات السابقة بالعدوى. (سكاي نيوز)
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