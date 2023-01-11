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عربي-دولي
أردوغان: أنقرة تؤيد فتح ممر إنساني في أوكرانيا ومعالجة الجرحى في تركيا
Lebanon 24
11-01-2023
|
11:00
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قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم فتح ممر إنساني في أوكرانيا وان بلاده على استعداد لمعالجة الجرحى العسكريين في مشافيها.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "نحن ندعم ذلك.. أحضرنا الجرحى من سوريا وأذربيجان وليبيا وعالجناهم في مستشفياتنا وأعدناهم مرة أخرى. هذا هو واجبنا الإنساني".
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وكان مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، اقترح فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة. جاء ذلك في أعقاب اجتماع بهذا الشأن بين مفوضي حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا في أنقرة اليوم الأربعاء بوساطة تركية.
وبحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا ومحقق الشكاوى الأوكرانية ديميترو لوبينيتس برعاية مفوض حقوق الإنسان بتركيا شريف مالكوتش الوضع في أوكرانيا والمستجدات. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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