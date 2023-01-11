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عربي-دولي

السويد تستوفي شروط الانضمام لـ"الناتو".. وغموض بشأن تسليم "الأكراد"

Lebanon 24
11-01-2023 | 13:00
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أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن بلاده استوفت شروط الاتفاق مع أنقرة، بخصوص الانضمام إلى حلف الناتو، متوقعا شروع هنغاريا وتركيا قريبا في عملية المصادقة على الانضمام.

وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هذا صحيح، ما زلنا ننتظر عملية المصادقة من جانب تركيا. لكنّنا وصلنا الآن إلى النقطة التي حققناها جميعا عندما نفّذنا وفنلندا ما وعدنا به بالاتفاق مع تركيا."
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هذا ولفت وزير الخارجية إلى أن تركيا تتهم السويد بإيواء أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأكد أنه رغم ذلك، فإن الأمر متروك للمحاكم السويدية لتقرير ما إذا كان يمكن تسليم هؤلاء الأشخاص من السويد، وليس الحكومة.

وأضاف: "سيأتي الوقت قريباً عندما يبدأ البرلمان التركي بالمصادقة، قلنا إننا سنحترم (الاتفاقية)، لكن لا يمكننا تجاوز مبادئ سيادة القانون والدستور السويدي". (روسيا اليوم)
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