إيران تحكم بإعدام نائب وزير الدفاع السابق.. ما تهمته؟

ذكرت وسائل إعلام في إيران، الأربعاء، أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام الصادر بحكم مسؤول عسكري رفيع بعد إدانته بالتجسس.



وقالت وكالة "تنسيم" الإيرانية إن المحكمة العليا في إيران أكدت حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية "أم أي 6".

Advertisement

وسريعا علقت وزارة الخارجية البريطانية، وقالت في بيان: "ندعم عائلة علي رضا أكبري الذي صدر بحقه حكم بالإعدام وناقشنا قضيته مرارا مع السلطات الإيرانية".



وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بأن المسؤول الإيراني اعتقل بين عامي 2019- 2020، ويتردد أنه كان يحمل الجنسية البريطانية.



وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. (سكاي نيوز عربية)