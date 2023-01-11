هل العقاقير المخدرة السبب وراء هجوم الأمير هاري على أفراد عائلته؟

قال خبراء لصحيفة "ديلي ميل" إن هجوم الأمير هاري الحاد على العائلة المالكة ربما يكون مدفوعا بـ "دورات" مخدرة قوية.



فخلال العديد من المقابلات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى دوق ساسكس أنه عالج نفسه بمخدرات قوية وغير قانونية مثل آياهواسكا والفطر السحري للتغلب على فقدان والدته، الأميرة ديانا.

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