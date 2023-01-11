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عربي-دولي

هل العقاقير المخدرة السبب وراء هجوم الأمير هاري على أفراد عائلته؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 12:30
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قال خبراء لصحيفة "ديلي ميل" إن هجوم الأمير هاري الحاد على العائلة المالكة ربما يكون مدفوعا بـ "دورات" مخدرة قوية.

فخلال العديد من المقابلات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ادعى دوق ساسكس أنه عالج نفسه بمخدرات قوية وغير قانونية مثل آياهواسكا والفطر السحري للتغلب على فقدان والدته، الأميرة ديانا.
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وقال الدكتور ماثيو جونسون، الطبيب النفسي في مركز جونز هوبكنز لأبحاث المخدر والوعي: "الانفتاح يبدو جيدا، ولكن يمكن أن يكون هناك الكثير من الانفتاح، يمكن أن يسبب مراحل من الهوس".

وقال الدكتور جونسون إنه إذا كانت هناك مشكلات أساسية داخل أسرة المريض، فغالبا ما تسمح الأدوية للمستخدمين بأن يصبحوا على استعداد للتسامح ورؤية الأشياء من منظور مختلف. وتابع: "لكن بعض الناس يسلكون الاتجاه الخاطئ معها ويثيرون استياء أكبر تجاه أحبائهم".

وأضاف جونسون أن الأدوية تمنح الناس منظورا جديدا للحياة، لكنها أيضا تجعل من يأخذها عرضة لتأثير الآخرين. (روسيا اليوم)
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