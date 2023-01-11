خسارة روسيا جنرالاتها بأوكرانيا مستمرة.. فما الأسباب؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالا تناول إخفاقات الجيش الروسي العديدة، سواء في ميادين القتال بأوكرانيا، أو في محاولاته إصلاح مكامن الضعف في أجهزته وأساليب عمله.



وذكر كاتب المقال أوستن رايت -وهو خبير في مجال الحد من انتشار الأسلحة والتجارة الإستراتيجي- أن روسيا كان يُنظر لها قبل شباط الماضي على أنها إحدى القوى العسكرية العظمى في العالم.

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وقال إن قوة روسيا العسكرية -التي تمتلك خامس أكبر جيش نظامي في العالم قوامه 900 ألف جندي و2 مليون جندي احتياطي، وميزانية دفاع تبلغ 65.9 مليار دولار- خيمت على منطقة أوراسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل عام.



ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الذي يجيده الجيش الروسي على ما يبدو هو استخدام نيران المدفعية بكثافة، وارتكاب جرائم حرب، على حد وصف كاتب المقال.





ووفقا للمقال، لم تفلح زيادة الإنفاق الدفاعي والسياسة الخارجية "العدائية" في معالجة القضايا "الخطيرة" التي ابتُليت بها الثقافة العسكرية الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. في حين أن الأمر المحرج بشكل خاص -برأي أوستن رايت- هو قدرة روسيا على قتل كبار قادتها العسكريين، أو إقالتهم. فقد أفادت التقارير بأن روسيا فقدت حتى الآن 9 من جنرالاتها في ساحة المعركة، وعددا كبيرا آخر منهم داخل البلاد بينما يواصل الرئيس فلاديمير بوتين حملة تطهيره لكبار الضباط.ووفقا للمقال، لم تفلح زيادة الإنفاق الدفاعي والسياسة الخارجية "العدائية" في معالجة القضايا "الخطيرة" التي ابتُليت بها الثقافة العسكرية الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وطبقا لمقال فورين بوليسي، فإن الأداء "الباهت" للقوة الجوية الروسية، وعجز خدمات الجيش عن التعاون في العمل، والفشل في عمليات النقل والإمداد، والإخفاق في تبادل المعلومات الاستخباراتية وبيانات الاستطلاع بشكل فوري، وسوء تنظيم القوات المسلحة، كل ذلك أظهر حجم الأضرار التي تسبب فيها القادة العسكريون.