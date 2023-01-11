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عربي-دولي

يُمارسان أعمال السحر والشعوذة في دولة عربيّة!

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:30
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ألقى عناصر جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة المثنى، القبض على متهمين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وقال الجهاز في بيان له إن المتهمين قاما باستغلال بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهما، والذي تجاوز عددهن 841 حالة ابتزاز وتهديد عبر صفحات وهمية.
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كما تمكنا من جمع مبالغ مالية تقدر بـ 50 مليون دينار عراقي. (روسيا اليوم)

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