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وزير الدفاع التركي يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:59
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دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إلى ضرورة التوصل لإعلان فوري لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التركية: "أكد وزير الدفاع التركي خلال الاتصال، على ضرورة إعلان فوري لوقف إطلاق النار من أجل تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
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كما أشار أكار، إلى أن بلاده سوف تواصل مساعيها من أجل إرساء السلام بالمنطقة، مشددا على أهمية استمرار صفقة الحبوب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات. (روسيا اليوم) 
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