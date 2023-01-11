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عربي-دولي

متحوّر "XBB.1.5" يصل إلى دولة عربيّة... ماذا أعلنت وزارة الصحة هناك؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:51
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور "XBB.1.5" الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا، داعية إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لا سيما في ظل المعلومات الأولية في شأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في تشرين الاول الماضي.
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وأكدت أن ظهور مثل تلك التحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق، حيث نصحت بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي. (روسيا اليوم)
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