بعد أميركا... الخلل الفني ينتقل إلى أنظمة الطيران في كندا فماذا حدث؟

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قالت السلطات الكندية إن العطل الذي تسبب بشل حركة الطيران في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية تكرر في كندا.وأوضحت هيئة المراقبة الجوية الكندية أن نظام "NOTAM" الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة شهد انقطاعا لكن ذلك لم يؤثر على حركة الطيران.وقالت إنه لم تحدث أي تأخيرات في الرحلات المجدولة.وفي وقت لاحق، قالت الوكالة الحكومية الكندية إنه جرى استعادة السيطرة على النظام، مشيرة إلى أنها تراقب أنظمتها وتحقق في الحادثة.وكان عطل فني أدى إلى شل حركة الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وإليها لعدة ساعات، حيث تأجلت وألغيت آلاف الرحلات. (سكاي نيوز)