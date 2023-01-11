من هو الجنرال الروسي الذي سيتولى شخصيّاً إدارة حرب أوكرانيا؟

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس أركان الجيش، الجنرال فاليري غيراسيموف، سيتولى قيادة القوات التي تقاتل في أوكرانيا، خلفا للجنرال سيرغي سوروفيكين الذي كلّف بهذه المهمة قبل 4 أشهر فقط. (سكاي نيوز)