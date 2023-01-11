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عربي-دولي

من هو الجنرال الروسي الذي سيتولى شخصيّاً إدارة حرب أوكرانيا؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 15:21
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس أركان الجيش، الجنرال فاليري غيراسيموف، سيتولى قيادة القوات التي تقاتل في أوكرانيا، خلفا للجنرال سيرغي سوروفيكين الذي كلّف بهذه المهمة قبل 4 أشهر فقط. (سكاي نيوز)
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