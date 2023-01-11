Advertisement

صحة

هل متحوّر "أوميكرون" الجديد وراء زيادة إصابات "كورونا"؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1027932-638090749425234210.jpg
Doc-P-1027932-638090749425234210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الفرعي "إكس.بي.بي.1.5" من أوميكرون، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس. (العربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: متحورا أوميكرون "BA - 5.2"و "BF - 7 " وراء تفشي كورونا بالصين (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 09:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح من "الصحة العالمية" للتعايش مع متحورات أوميكرون الجديدة
lebanon 24
12/01/2023 09:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا ليست نزلة برد.. هذه أعراض متغيرات أوميكرون الجديدة!
lebanon 24
12/01/2023 09:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: الصين لا تعلن بدقة حالات الوفاة بسبب متحورات كورونا (العربية)
lebanon 24
12/01/2023 09:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الصحة العالمية

أوميكرون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-01-12
02:00 | 2023-01-12
01:30 | 2023-01-12
01:00 | 2023-01-12
00:30 | 2023-01-12
00:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website