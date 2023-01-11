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عربي-دولي

الهند تشتري صواريخ محمولة لنشرها على الحدود مع الصين

Lebanon 24
11-01-2023 | 17:30
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أعلنت الهند عزمها شراء صواريخ دفاع جوي محمولة لنشرها على طول الحدود مع الصين، وسط تزايد الوجود العسكري في المنطقة ودخول الأعمال العدائية بين البلدين عامها الثالث.
وذكر البيان الذي صدر أمس الأول، أن "مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة وزير الدفاع راجناث سينغ، وافق على شراء الصواريخ قصيرة المدى جداً التي يمكن أن يحملها الجنود".
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وجاء في البيان، أنه "في ضوء التطورات الأخيرة على طول الحدود الشمالية، ثمة حاجة للتركيز على منظومة أسلحة الدفاع الجوي الفعالة التي يمكن حملها ونشرها بشكل سريع في المناطق الوعرة. وستهدف هذه الصواريخ إلى تحييد التهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة، من مسافة قريبة، وتم تصميمها وتطويرها من منظمة البحوث والتطوير الدفاعي الهندية، وهي تماثل صواريخ سطح-سطح طراز "ستينغر اف اي ام92" أميركية الصنع".

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