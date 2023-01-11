البرازيل: "تطهير" ضد رجال بولسونارو

أصدرت السلطات البرازيلية مذكرتَي توقيف في حق مسؤولين سابقين هما وزير العدل السابق والحليف المقرب من بولسونارو، أندرسون توريس، وقائد الشرطة العسكرية في برازيليا، فابيو أوغوستو، الذي أُقيل من منصبه بعد أعمال العنف.

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وبينما قال وزير العدل، فلافيو دينو، إنه سيتم إصدار قريبا 50 مذكرة توقيف جديدة، صرح قاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس الذي أصدر المذكرتين: "علينا محاربة الإرهاب بحزم مع هؤلاء الانقلابيين الذين يريدون إقامة نظام استثنائي".

وأقال مورايس مباشرة بعد أحداث "الأحد الأسود" حاكم منطقة برازيليا، إيبانييس روشا، وهو كذلك أحد حلفاء بولسونارو، لمدة 90 يوما للتحقيق معه بتهمة تقصير أمني. ونفى توريس الذي كان موجوداً خلال أحداث الأحد في الولايات، وكذلك الرئيس السابق الذي غادر البرازيل قبل يومين من تنصيب لولا، رافضا تسليمه وشاح الرئاسة أي تواطؤ مع الأحداث الهمجية، وقال إنه "سيعود إلى البرازيل للمثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه".



