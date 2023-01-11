مع قدوم الصقيع.. 35% فقط من النازحين يملكون وسائل تدفئة في شمال غرب سوريا

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يشهد شمال غرب سوريا خصوصا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة سببته موجة صقيع شديدة، وسط ظروف إنسانية صعبة وغير مسبوقة يعاني منها السوريون عموما، وفي مخيمات النازحين بشكل خاص.وعلى الرغم من تمديد مجلس الأمن لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود التركية حيث دخلت آخر قوافل المساعدات عشية قرار المجلس، وعلى الرغم من قيام عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بتقديم المساعدة الشتوية بما يخص مواد التدفئة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن نسبة الحاصلين على مواد التدفئة لازالت محدودة ولم تغطي أكثر من 35.2% من النازحين نجحوا في الحصول على مواد التدفئة مقابل 64.8% لم يحصلوا بعد على مخصصات أو مواد تدفئة للشتاء، بحسب ما أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا".وحذّر الفريق من تسجيل حالات وفيات بين الأطفال وكبار السن في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تنخفض كثيرا لما تحت الصفر، وهو ما حدث بالفعل العام الماضي.وحذّر كذلك من ارتفاع الحرائق في مخيمات النازحين حيث يضطرون الى احراق اي شيء يجدونه داخل خيامهم غير المهيأة لدرجات حرارة متدنية.