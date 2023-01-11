بايدن والوثائق السرية.. العثور على مجموعة جديدة في مقر آخر

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عثر مساعدون للرئيس الأميركي جو بايدن على مجموعة إضافية من الوثائق السرية في موقع منفصل عن مكتبه في العاصمة، والذي كان يستخدمه بعد مغادرته منصبه كنائب للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009 - 2017)، وعثر فيه على المجموعة الأولى من الوثائق السرية، وفق ما ذكر مصدر مطلع لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.ومنذ عثر محامو بايدن، في تشرين الثاني، على مجموعة من الوثائق المصنفة سرية في مكتب سابق للرئيس الأميركي، بدأ مساعدو الرئيس في البحث عن أي مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى استخدمها، وفق المصدر المطلع، الذي تحدث للشبكة بشرط عدم ذكر اسمه.ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" أول من أفاد، الاثنين، بالعثور على ملفات سرية في مكتب بايدن.(الشرق)