واشنطن وحلفاؤها يعدون حزمة عقوبات جديدة على نفط روسيا

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تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض حزمة جديدة من العقوبات على صناعة النفط الروسية، بهدف وضع سقف لأسعار الصادرات الروسية من المنتجات البترولية المكررة في خطوة يحذر بعض مراقبي الأسواق من أنها قد تضغط على العرض العالمي، في وقت رأى مسؤول أميركي فيه أن عائدات روسيا النفطية آخذة في الانخفاض.وفي اجتماعات بجميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، سيناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل العقوبات المقبلة على منتجات النفط الروسية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 شباط، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".وستحدد العقوبات حدين لأسعار المنتجات المكررة الروسية، أحدهما على الصادرات عالية القيمة مثل الديزل، والآخر على الصادرات منخفضة القيمة مثل الوقود، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطط.وستتبع القيود الجديدة التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في مجموعة السبع، الشهر الماضي، لوضع سقف لسعر صادرات الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.