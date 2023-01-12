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عربي-دولي

قمة بين المغرب وإسبانيا بالرباط في شباط

Lebanon 24
12-01-2023 | 00:00
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يُعقد اجتماع قمة بين الحكومتين المغربية والإسبانية في الأول والثاني من شباط بعد نحو عام على المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز ونحو 12 وزيراً من حكومته سيشاركون في القمة.
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وأُعلن عقد مثل هذه القمة في نيسان الماضي بمناسبة زيارة سانشيز إلى الرباط، واستقبله حينها الملك محمد السادس لتتويج المصالحة بين البلدين بعد عام من توترات دبلوماسية مرتبطة بقضية الصحراء الغربية الحساسة.
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