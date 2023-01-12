البيت الأبيض: نجاح جراحة لإزالة أنسجة سرطانية من جيل بايدن

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قال البيت الأبيض إن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن أزالت كل الأنسجة السرطانية بعد أن أمضت ساعات في مستشفى عسكري، الأربعاء، لإجراء جراحة تستدعي البقاء يوماً واحداً بالمستشفى.وقال كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض، في رسالة: "أزيلت جميع الأنسجة السرطانية بنجاح وأصبحت الحواف خالية من أي خلايا سرطانية جلدية متبقية". وأضاف أنه لا توجد إجراءات أخرى متوقعة.وأجريت الجراحة بعد اكتشاف إصابة صغيرة فوق العين اليمنى للسيدة الأولى في الآونة الأخيرة أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد.