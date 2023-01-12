إدارة الطيران الأميركية: ملف فاسد وراء تعطل نظام الملاحة الجوية

Advertisement

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن التحقيق الأولي أظهر أن العطل الذي لحق بنظام تنبيه الملاحة الجوية تسبب فيه ملف فاسد في قاعدة البيانات، وأن لا دليل حتى هذه اللحظة على وقوع هجوم إليكتروني.وشددت الإدارة على أنها تواصل "عملاً دقيقاً" لمراجعة قاعدة البيانات لتحديد أساس المشكلة التي أدت إلى تعطل النظام.ومنعت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية الطائرات في المجال الجوي الأميركي من الإقلاع لنحو 90 دقيقة بسبب عطل في نظام تنبيه يوفر معلومات تتعلق بالأمان والسلامة للطيارين والمطارات، قبل أن تعيد الحركة الجوية تدريجياً إلى عملها الطبيعي.