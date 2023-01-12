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عربي-دولي

ضحايا بمعارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا

Lebanon 24
12-01-2023 | 01:30
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سقط عشرة ضحايا على الأقلّ في معارك دارت في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا بين مسلّحين من ميليشيا "جيش التحرير الوطني" وآخرين منشقّين عن ميليشيا "القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك)، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية دولية، الأربعاء.
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو يظهر فيها رجال يرتدون ملابس عسكرية ومدجّجون بالأسلحة يطلقون النار بغزارة على بعضهم البعض وسط منطقة حرجية.

وفي هذه المنطقة من كولومبيا تخوض ميليشيا "جيش التحرير الوطني" معارك دامية مع مسلّحين انشقوا عن فارك لرفضهم اتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع بوجوتا في 2016 وألقت بموجبه السلاح.

و"جيش التحرير الوطني" الذي تأسس في 1964 هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوجوتا اتفاق السلام مع فارك.
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