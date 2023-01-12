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عربي-دولي

واشنطن وطوكيو توسّعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك ليشمل الفضاء

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:00
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في واشنطن، أنّ الولايات المتّحدة واليابان اتّفقتا على أنّ معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات، التي تتمّ عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضمّ تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.
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وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.
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